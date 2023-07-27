В Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджер Внешэкономбанка

В Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджер Внешэкономбанка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Александру Колпакову было 72 года.

По данным канала, тело Колпакова нашли утром 27 июля в его квартире. Предварительно, причиной смерти стала онкология.

Александр Колпаков работал во Внешторгбанке СССР с 1973 года. В 1994 году он был назначен на пост первого заместителя председателя правления и руководителя кредитного комитета, в 1996-м он стал первым зампредом правления банка. Также Колпаков входил в советы директоров «Востокбизнесбанка», «Метракомбанка», «Ганзакомбанка», «Волго-Окского коммерческого регионального банка».