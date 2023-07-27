В Хабаровске пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа
В Хабаровске пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. Об этом
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Фоломеева. Во время ужина на кухне было полностью открыто окно. Рядом стоял диван. Матери пятилетней девочки позвонили, и она вышла с кухни. Ребенок остался один.
Отмечается, что женщина стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительский обязанностей. В семье есть еще один ребенок — шестилетний мальчик. Отец не проживает с ними.
«Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу», — приводит издание слова представителя ведомства.