В Хабаровске пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа

В Хабаровске пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Фоломеева. Во время ужина на кухне было полностью открыто окно. Рядом стоял диван. Матери пятилетней девочки позвонили, и она вышла с кухни. Ребенок остался один.

Отмечается, что женщина стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительский обязанностей. В семье есть еще один ребенок — шестилетний мальчик. Отец не проживает с ними.

«Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу», — приводит издание слова представителя ведомства.