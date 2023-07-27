В Госдуме предложили обязать заводчиков кошек и собак платить налоги

В Госдуме предложили обязать заводчиков кошек и собак платить налоги. Об этом сообщили «Известия».

"Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", — приводит издание слова одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

По его словам, такие заводчики не состоят ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, а купленные у них животные зачастую оказываются беспородными или с нарушением породных данных.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные должны прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — сказал Бурматов.

Отмечается, что инициативу предварительно поддержало Минприроды, и сейчас она направлена для получения официального отзыва в кабмин.