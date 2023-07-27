Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
30°
Птн, 28
28°
Сбт, 29
20°
ЦБ USD 90.02 -0.03 28/07
ЦБ EUR 100.22 0.5 28/07
Нал. USD 88.61 / 91.15 27/07 17:10
Нал. EUR 97.51 / 100 27/07 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
Вчера 10:37
1 583
Cледователь Андрей Буянов рассказал об уголовных делах в отношении «уд...
Он рассказал, как хотел в 90-е защитить страну от банди...
25 июля 11:30
2 519
На какой сельхозтехнике можно спокойно работать аграрии Рязани узнали...
На рязанском «Дне Поля» гости изучили последние техниче...
24 июля 13:25
2 981
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
21 июля 16:13
16 427
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Бурятии 40 человек обстреляли и забросали камнями семерых полицейских

В Бурятии 40 человек обстреляли и забросала камнями семерых полицейских, которые приехали их задерживать за незаконную добычу нефрита в Бурятии. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел накануне в районе Оспинского месторождения Окинского района республики. Служба безопасности местной компании, добывающей драгметаллы, столкнулась с огромным количеством нелегальных копателей.

Сотрудники вызвали полицейских. На место приехало семь правоохранителей. 40 копателей их встретили шквалом камней и палок, а кто-то даже открыл огонь из неустановленного пока оружия.

Отмечается, что после того, как ранили двоих нападавших, полицейским удалось задержать 27 человек, остальные убежали.

Никто из сотрудников при перестрелке не пострадал.

За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание вплоть до шести лет колонии. Однако уголовное дело пока не возбуждено.