В Бурятии 40 человек обстреляли и забросали камнями семерых полицейских

В Бурятии 40 человек обстреляли и забросала камнями семерых полицейских, которые приехали их задерживать за незаконную добычу нефрита в Бурятии. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел накануне в районе Оспинского месторождения Окинского района республики. Служба безопасности местной компании, добывающей драгметаллы, столкнулась с огромным количеством нелегальных копателей.

Сотрудники вызвали полицейских. На место приехало семь правоохранителей. 40 копателей их встретили шквалом камней и палок, а кто-то даже открыл огонь из неустановленного пока оружия.

Отмечается, что после того, как ранили двоих нападавших, полицейским удалось задержать 27 человек, остальные убежали.

Никто из сотрудников при перестрелке не пострадал.

За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание вплоть до шести лет колонии. Однако уголовное дело пока не возбуждено.