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Рязанской области выделили дополнительные деньги на ремонт дорог

Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджета одобрила предложение выделить в 2023 году дополнительные средства Рязанской области. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий отметил, что региону выделят дополнительно 100 млн рублей.

«Эти федеральные средства — поддержка области в очень важном направлении работы. Дополнительные средства пойдут на дорожный ремонт. Межбюджетные трансферты выделены в рамках федерального проекта „Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения“ государственной программы по развитию транспортной системы», — сказал депутат.

Губернатор Павел Малков отметил, что дополнительные средства позволят привести в порядок больше дорог и раньше запланированных сроков.

«Ремонтом автодорог серьезно занимаемся в Рязанской области. Усилия сосредоточены в первую очередь на наиболее аварийных участках, а также на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта. Дополнительная федеральная поддержка позволит привести в порядок больше дорог, и раньше запланированных сроков. Спасибо Правительству РФ за такое решение. Эти 100 млн рублей направим на ремонт автомобильной дороги в Рязани, на участке от пересечения улиц Касимовское шоссе и Советской Армии до Северного обхода, и на Северный обход города», — сказал Малков.