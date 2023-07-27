Рязанский приборный завод представил продукцию на выставке в Екатеринбурге

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе XIII Международной выставки «Иннопром-2023».

Образцы продукции предприятия вошли в состав двух стендов: объединенной экспозиции АО «КРЭТ» и Рязанской области. На выставке демонстрировались электрозарядные станции «ФОРА-DC» («быстрая» зарядка) для электромобилей мощностью 150 кВт, настенная «ФОРА-АС» («медленная» зарядка) мощностью 22 кВт, а также медицинские офтальмологические приборы торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.

«АО „ГРПЗ“ является активным участником государственных программ, направленных на развитие в России комфортной инфраструктуры для электротранспорта. Модельный ряд ЭЗС „ФОРА“ расширяется, чтобы соответствовать техническим и технологическим параметрам рыночных запросов. Представленный на выставке флагманский продукт — ЭЗС „ФОРА-DC“ постоянного тока мощностью 150 кВт — оснащен всеми видами коннекторов и предполагает зарядку одновременно трех электромобилей. Учитывая тренд на экологичность, наши изделия вызвали огромный интерес у экспертов отрасли и общественности», — отметил генеральныйдиректор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Выставка «Иннопром-2023» организована Минпромторгом России и Правительством Свердловской области. В мероприятии приняли участие 60 регионов России и 35 стран.