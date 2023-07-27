Рязанский госуниверситет открыл набор студентов на несколько программ обучения

Факультет экономики Рязанского государственного университета имени Есенина ведет набор студентов на платное обучение по образовательной программе бакалавриата «Международная торговля» в рамках направления «Торговое дело» (очная форма обучения) и образовательной программе магистратуры «Международный маркетинг и управление внешнеэкономической деятельностью» в рамках направления подготовки «Экономика» (заочная форма обучения). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Программы реализуются в сотрудничестве с Рязанским центром экспорта и Школой экспорта Российского экспортного центра при поддержке министерства экономического развития Рязанской области. Они направлены на подготовку специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.

По мнению региональных компаний-экспортеров, нехватка профильных квалифицированных специалистов одна из самых актуальных проблем для их развития. Компетентные кадры в сфере ВЭД пользуются большим спросом, особенно на сегодняшний день, когда есть острая необходимость поиска новых иностранных партнеров и новых логистических маршрутов для вывода региональной продукции на зарубежные рынки.

Окончание приема документов от поступающих на программу магистратуры «Экономика», направленность (профиль) «Международный маркетинг и управление внешнеэкономической деятельностью» ― 5 августа.

19 августа завершается прием документов от поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг только по результатам ЕГЭ на очную программу бакалавриата «Торговое дело», направленность (профиль) «Международная торговля».

По вопросам поступления можно обратиться по телефону: (4912) 97-15-10 или на электронную почту: priem@365.rsu.edu.ru .