Рязанских водителей предупредили о рейдах

В четверг, 27 июля, в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские напоминают водителям мототранспорта о необходимости:

Всегда использовать защитную амуницию;

Строго соблюдать скоростные ограничения;

Соблюдать требования по регистрации транспорта;

Своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства;

Включать при движении ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.

Также пресс-служба ведомства напоминает, что за рулем мототранспорта запрещено находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.