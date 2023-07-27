Рязанских водителей предупредили о рейдах
В четверг, 27 июля, в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские напоминают водителям мототранспорта о необходимости:
- Всегда использовать защитную амуницию;
- Строго соблюдать скоростные ограничения;
- Соблюдать требования по регистрации транспорта;
- Своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства;
- Включать при движении ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.
Также пресс-служба ведомства напоминает, что за рулем мототранспорта запрещено находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.