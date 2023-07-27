Рязанка пожаловалась на терроризирующих ее соседей

Рязанка пожаловалась на терроризирующих ее соседей. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Рязань».

"За год элементов преступления несчитанное количество: замочные скважины заливали разным клеем, сломали ручку у двери, бросали камни, яйца, залили краской и яйцами окно, кондиционер, разбили окно на балконе. Перечислять бесконечно", — написала рязанка.

Она отметила, что писала заявления в полицию и прокуратуру, но вопрос с соседями так и не решился.

«Разводят руками, мол, мы тут бессильны. Я думаю, это лень называется, всем просто плевать. Сейчас подала в суд. Судья удовлетворила мои требования, но этот товарищ подал на апелляцию», — заключила женщина.