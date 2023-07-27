На Украине приняли закон о переименовании населенных пунктов, связанных с Россией

На Украине приняли закон о переименовании населенных пунктов, связанных с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг. 27 июля, на Украине приняли закон, который обязывает за полгода переименовать названия населенных пунктов, связанные с Россией.

Изменятся такие «русскоязычные» названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч.

Отмечается, что некоторые населенные пункты должны получить свои исторические названия.