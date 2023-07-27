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ФСБ пресекла попытку Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что федеральная служба безопасности поймала украинского агента, который пытался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота.

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.

Также мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

В ФСБ отметили, что принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («Государственная измена»), 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).