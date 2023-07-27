ФСБ обнаружила следы взрывчатки на следовавшем в Россию судне
ФСБ обнаружила следы взрывчатки на следовавшем в Россию судне. Об этом
Отмечается, что сотрудники ведомства нашли следы взрывчатки в трюме сухогруза, который шел из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном. Уточняется, что это сухогруз ВМО River.
«Обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — приводит РБК сообщение ФСБ.