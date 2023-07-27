Директора рязанской управляющей компании оштрафовали на семь миллионов рублей за коммерческий подкуп

Директора рязанской управляющей компании оштрафовали на семь миллионов рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Выяснилось, что рязанка получила от индивидуального предпринимателя свыше полумиллиона рублей в виде процента от контрактов на проведение капремонта жилых домов.

Отмечается, что при заключении договоров на обслуживание оргтехники предприятия директор УК указала завышенную стоимость услуг, а разницу более чем в 600 тысяч рублей присвоила себе.

В результате, суд оштрафовал женщину на 7 миллионов рублей.