А что в кино? «За Палыча!», «Хвостатые пришельцы» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «За Палыча!» рассказывает историю Темы Голубя, чей влиятельный отец может решить любой вопрос. Однажды молодой человек попадает в ДТП и сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. В итоге мажора отправляют служить в ВДВ, его семью лишают дома, а отца снимают с выборов. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь парню предстоит сделать выбор: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча.

«Хвостатые пришельцы» — приключенческая фантастика из США. Пытаясь избежать внимания и скрыться от охотника за НЛО, инопланетяне принимают облик милых земных собак. С помощью новых друзей хвостатые пришельцы должны преодолеть много препятствий, чтобы починить свой корабль и вернуться домой.

Комедийный мюзикл из Великобритании «Лучшие дни» — история о четырех подругах, которые встречаются спустя 25 лет, чтобы отправиться в путешествие и вспомнить свою бурную молодость под песни культовой группы Take That.

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