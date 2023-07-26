Во Владивостоке четверо детей отравились жидкость для розжига

Во Владивостоке четверо детей отравились жидкость для розжига. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

По данным ведомства, двое детей поступили в больницу недавно. Выяснилось, что пока родители были заняты приготовлением шашлыков, дети захотели пить. Они приняли яркую бутылку с жидкостью для розжига за вкусный напиток и сделали по несколько глотков, после чего почувствовали жжение.

Сейчас оба ребенка находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как тяжелое.

Ранее с аналогичным диагнозом в больницу поступили еще двое детей. Их жизни ничего не угрожает.