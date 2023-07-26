В Забайкальском крае шестилетнего ребенка насмерть прижало грузовиком к стене дома

В Забайкальском крае шестилетнего ребенка насмерть прижало грузовиком к стене дома. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Трагедия произошла 25 июля. Два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых и решили забраться в открытую кабину микрогрузовика, стоящего на склоне. Во время игры они случайно сняли автомобиль с ручного тормоза, и грузовик начал двигаться. Один из мальчиков испугался, выбежал из машины и попытался вернуться в дом, но его зажало между стеной дома и автомобилем.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело.