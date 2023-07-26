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В Сасовском районе пьяный мужчина пытался убить жену металлической трубой

В Сасовском районе пьяный мужчина пытался убить жену металлической трубой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница района. Она рассказала, что супруг угрожает ее убить.

Участковые немедленно прибыли на адрес и разрешили конфликт.

По предварительной информации, 29-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поздно вернулся домой. Его 38-летняя супруга возмутилась состоянием мужа и высказала ему претензию по этому поводу. Нетрезвого мужчину возмутили слова жены.

Во дворе дома между супругами произошел скандал. Мужчина взял металлическую трубу и, замахиваясь, направился в сторону жены. Отмечается, что он угрожал убить женщину.

Она испугалась и спряталась в террасе дома, откуда позвонила в полицейский участок. Участковые привезли злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С мужчиной провели профилактическую беседу.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет лишения свободы.