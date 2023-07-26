В Рязанской области сук дерева повредил две машины

В Рязанской области сук дерева повредил две машины. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 21 июля в Новомичуринске, на улице Волкова.

Очевидцы увидели, как сук отвалился от дерева, растущего у подъезда, и с шумом накрыл две иномарки, которые стояли на противоположной стороне дороги.

«У моего Hyundai Solaris разбита фара, стойка ветрового стекла плюс вмятины и царапины. Страховка поможет частично оплатить ремонт. А вот у моего соседа машина не застрахована», — рассказала владелец одного из автомобилей.