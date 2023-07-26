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В Рязанской области сгорела еще одна могила недалеко от захороненного бойца СВО

В селе Маково Михайловского района сгорело две могилы, одна из которых — могила участника СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Ранее полиция отчиталась, что признаков умышленного поджога нет. Возгорание произошло якобы из-за неосторожного обращения с огнем при использовании лампады.

Однако канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором мужчина рассказал и показал последствия огня на еще одной могиле в селе Маково. Пламя уничтожило венки с двух сторон ограды.

Судя по видео, эта могила находилась на некотором расстоянии от могилы участника СВО.

Отмечается, что при жизни похороненных людей ничто не связывало.