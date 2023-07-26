В Рязани пройдет первый международный музыкальный фестиваль «Русская опера»

Фестиваль посвящен национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Основные мероприятия пройдут с 27 по 30 июля в рязанском кремле. Вход свободный, возрастное ограничение 12+.

С 27 по 30 июля в Рязани пройдет международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Об этом РЗН. инфо сообщили организаторы мероприятия.

В проекте примут участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран, а также рязанские певцы и музыканты.

Откроет фестиваль концерт с участием солистов Большого театра России, «Новой оперы» и «Геликон-оперы» в сопровождении рязанского губернаторского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина. Также в программе прозвучат оперы Сергея Рахманинова «Алеко», «Всенощная» и «Литургия», пройдут лекции, камерные концерты, кинопоказы, поэтические чтения и реконструкторское шоу «Стрельцы & Петровцы», организованное военно-историческими клубами из Москвы и Тулы.

Центральным событием фестиваля станет показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, который пройдет в стенах рязанского кремля. В 2016 году спектакль получил премию «Золотая маска», как лучший оперный спектакль.

«Мы мечтали организовать такое событие не в Москве, не в Петербурге, а в старинном русском городе, где все дышит сюжетами, которые легли в основу знаменитых русских опер. Мечтали еще много лет назад, тогда, когда никто такого не делал, — рассказал Игорь Тарасов, генеральный продюсер премии „Онегин“ и организатор фестиваля „Русская опера“, — сейчас уже, безусловно, такие события стали появляться. Происходит некоторая „децентрализация“ культуры, „центр“ не только забирает лучшие голоса и лучшие таланты из регионов, но и возвращает их в виде культурных событий».

Фестиваль поддержали президентский фонд культурных инициатив, правительство Рязанской области, а также национальная оперная премия «Онегин», которая занимается поддержкой региональных оперных театров и певцов и объединением российского оперного сообщества.

Основные мероприятия пройдут в рязанском кремле. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+

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