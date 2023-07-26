В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома

В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы сообщили, что в руках неизвестного мужчины сдетонировала боевая граната. По предварительным данным, ему оторвало пальцы.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в квартире на первом этаже пятиэтажки.

Пострадавшего увезла скорая.

Полицейские обнаружили в квартире мужчины еще четыре боевые гранаты.

Проводится проверка.