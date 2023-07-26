В Ростове-на-Дону гранату взорвал участник СВО
В Ростове-на-Дону мужчина, взорвавший гранату, оказался участником спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации медиа, пострадавший мужчина родом из Анапы. Недавно он вернулся из зоны СВО, снял квартиру в Ростове и планировал поехать дальше к родственникам.
По словам соседей, военный выпил, достал «трофейную» гранату и не справился с оружием. Взрыв прогремел в подъезде дома.
Сейчас полиция с кинологами обыскивает квартиру мужчины на предмет другого оружия.
Ранее ошибочно сообщалось, что взрыв произошел во дворе многоквартирного дома.