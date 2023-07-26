В России запустят государственный реестр должников

В России ФССП запустит реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора службы Дмитрия Аристова.

Пользоваться новым инструментом смогут ведомства, задействованные в исполнительном производстве.

«Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства», — приводит издание слова Аристова.

Отмечается, что основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг.

Ожидается, что будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег.

Уточняется, что сейчас ФССП вместе с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.