В России закроется часть магазинов Maag, которые заменили Zara

В России закроется часть магазинов Maag, которые заменили Zara. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, компания после трех месяцев работы уже готовится закрыть часть магазинов и может уйти с российского рынка совсем. Отметим, что Maag стала аналогом закрывшейся в России Zara.

Такое решение в компании приняли из-за низкого спроса у покупателей и низкой выручки. Также из-за низких зарплат из магазинов массово увольняются сотрудники.