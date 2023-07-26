В России появится ГОСТ для одежды школьников

В России появится ГОСТ для одежды школьников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя Роскачества.

ГОСТ на школьную форму появится во второй части 2024 года.

По данным издания, в регулирующий стандарт документ войдет на только само понятие формы, но и специальные требования к одежде. Например, ткань должна будет быть непроницаема для влаги и холода.

«Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов», — рассказали в Роскачестве.

Нормативная база с документами, регулирующими стандарт существует уже сейчас, но в ней есть несколько нюансом, которые предстоит рассмотреть.

Ранее в России предложили создать единый набор школьных товаров и принадлежностей.