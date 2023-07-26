В Подмосковье 60-летний мигрант изнасиловал девятилетнюю девочку

В Подмосковье 60-летний мигрант изнасиловал девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Раменском. Мигрант заманил девочку в подвал и изнасиловал.

Мужчину задержали и предъявили обвинение — в ближайшее время его собираются арестовать

После получения информации об изнасиловании, полицейские провели рейды в местах, где имелись сведения о проживании мигрантов. В итоге обнаружились десять человек, нелегально находившихся на территории РФ. Их собираются депортировать.