В Москве неизвестный пробрался в детскую больницу и напал на мужчину с отверткой

В Москве неизвестный пробрался в детскую больницу и напал на мужчину с отверткой. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, пациентов и врачей спас один из посетителей, который принял удар на себя.

Отмечается, что мужчина с женой привёз своего ребёнка со сломанной рукой в больницу в Сокольниках. Когда они зашли в кабинет врача, туда неожиданно забежал злоумышленник с отвёрткой в руках и накинулся на мужчину.

Во время драки у нападавшего из кармана выпал молоток и нож. В какой-то момент неизвестного удалось закрыть в одном из помещений больницы, но затем он сбежал, выпрыгнув в окно.

Пострадавшего ранили отверткой. Но тот от госпитализации отказался.

Нападавшего задержали.