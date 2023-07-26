В Москве неизвестный пробрался в детскую больницу и напал на мужчину с отверткой
В Москве неизвестный пробрался в детскую больницу и напал на мужчину с отверткой. Об этом сообщила BAZA.
По данным Telegram-канала, пациентов и врачей спас один из посетителей, который принял удар на себя.
Отмечается, что мужчина с женой привёз своего ребёнка со сломанной рукой в больницу в Сокольниках. Когда они зашли в кабинет врача, туда неожиданно забежал злоумышленник с отвёрткой в руках и накинулся на мужчину.
Во время драки у нападавшего из кармана выпал молоток и нож. В какой-то момент неизвестного удалось закрыть в одном из помещений больницы, но затем он сбежал, выпрыгнув в окно.
Пострадавшего ранили отверткой. Но тот от госпитализации отказался.
Нападавшего задержали.