В МЧС прокомментировали возгорание серы на вокзале в Рязанской области

В МЧС прокомментировали возгорание серы на вокзале в Рязанской области.

По данным ведомства, пожар начался в 7:25. В 8:20 возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 8:57 — ликвидировано.

В тушении участвовало 13 человек, привлекалось 5 единицы техники и пожарный поезд.

Для обеспечения безопасности на время тушения эвакуировали людей из вокзала и привокзальной площади. Из ближайших домов эвакуировано 119 человек. Они были размещены в школе № 106.

К месту происшествия выехала лаборатория для контроля ПДК в воздухе.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.