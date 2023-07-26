В Госдуме расширили доступность внесудебной процедуры банкротства россиян

В Госдуме расширили доступность внесудебной процедуры банкротства россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц.

Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до одного миллиона (вместо 500 тысяч рублей), а минимальный — снижается до 25 тысяч (с 50 тысяч рублей).

Внесудебное банкротство распространится на пенсионеров, а также людей, живущих на пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Уточняется, что такая процедура распространится на тех, у кого нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

«Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам — через семь лет», — говорится в сообщении.

Повторное внесудебное банкротство можно инициировать через пять лет вместо прежних десяти лет.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.