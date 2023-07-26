Следователи установят причины задымления вагонов на вокзале в Сасове

Следователями устанавливаются обстоятельства задымления вагонов на станции Сасово в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

«Проводится доследственная проверка по факту задымления вагонов на станции Сасово в Рязанской области. По предварительной информации в лечебное учреждение с подозрением на отравлением парами серы госпитализирован сотрудник железнодорожной станции», — сообщили в пресс-службе.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, возгорание вагонов с серой произошло утром 26 июля. В результате с вокзала и из близлежащих домов эвакуировали 119 человек. Пострадал сотрудник РЖД.