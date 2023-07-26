Сараевские приставы объявили в розыск Антона Демехина, задолжавшего более 300 тысяч рублей

Сараевские судебные приставы объявили в розыск Антона Демехина, задолжавшего более 300 тысяч рублей. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По словам издания, за мужчиной числится налоговая задолженность. Демехин родился в 1981 году. Он уроженец города Норильск Красноярского края.

Отмечается, что мужчину зарегистрировали в поселке Призыв Сараевского района. Но в последнее время там не проживает. Неизвестно и местонахождения его автомобиля «Киа Соренто», 2006 года выпуска. Машина арестована в счет погашения долга.

Тех, кому что-то известно о местонахождении должника, приставы просят сообщать по телефонам: 8 (49148) 3-18-25 или 3-13-72.