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Рязанская мэрия проинструктировала кондуктора, которая пыталась высадить женщину с ребенком из троллейбуса

Рязанская мэрия провела дополнительный инструктаж с кондуктором троллейбуса № 3, которая в конце июня пыталась высадить женщину с ребенком. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии рассказали, что после ознакомления с опубликованным видео в интернете они провели проверку, в результате которой установили личность кондуктора, взяли письменную объяснительную и посмотрели запись с видеокамеры в салоне троллейбуса.

«Как пояснила кондуктор, на остановке у радиоуниверситета в направлении микрорайона Дашково-Песочня в троллейбус вошла девушка с детской коляской, которая после оплаты проезда поставила ее в проход между сиденьями, расположенными друг напротив друга, заняв тем самым четыре посадочных места. Кондуктор попросила девушку поставить коляску на специализированную площадку для детских колясок, чтобы не создавать препятствий для других пассажиров. Пассажирка не согласилась переставить коляску на отведенное для этого место. Тогда кондуктор предложила ей оплатить проезд за те посадочные места, которые она заняла, на что та отказалась от дополнительной оплаты, сославшись на то, что не мешает другим пассажирам. Но если они ее попросят, она освободит место», — говорится в ответе.

В мэрии отметили, что кондуктор не пыталась высадить девушку из троллейбуса.

«Во время поездки дискуссия между девушкой и кондуктором продолжилась, после чего возникла конфликтная ситуация. Запись с видеокамеры подтверждает, что девушка поставила коляску в проход между сиденьями, а также диалог между девушкой и кондуктором. Однако камера не записывает звук, поэтому установить дословно, о чем шла речь в их диалоге, не представляется возможным», — подчеркнули в ведомстве.

Администрация города после проведенной проверки приняла решение только провести дополнительный инструктаж с кондуктором, так как ранее на нее не поступали жалобы от рязанцев. В мэрии также подчеркнули, что согласно ФЗ № 259 «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» при проезде в общественном транспорте, пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, а также ручную кладь в количестве не более одного места.

Напомним, в конце июня кондуктор троллейбуса 3 пыталась высадить женщину с ребенком.