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Рязанская мэрия не сможет закупить электромобили для автогородка в Горроще

Рязанская мэрия не сможет закупить электромобили для автогородка в Горроще. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии отметили, что в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Рязани» на 2023 год не предусмотрены деньги на покупку электромобилей.

«Вопрос может быть рассмотрен в ходе исполнения бюджета на 2023 год при наличии дополнительных источников финансирования», — говорится в ответе.

Также в мэрии подчеркнули, что силами педагов «Городской станции юных техников» к началу открытия сезона были отремонтированы два электромобиля, остальные ремонту не подлежат.

Отмечается, что во время свободного посещения автогородка детям разрешено кататься на своих самокатах и велосипедах под присмотром родителей.

Напомним, в 2020 году для детского автогородка закупили 14 электромобилей итальянского производства. Летом 2023 года работает только один электромобиль.