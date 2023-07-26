Рязанская мэрия еще три раза оштрафовала владельца фургона с овощами на Грибоедова

Рязанская мэрия еще три раза оштрафовала владельца фургона с овощами на улице Грибоедова у магазина «Дикси». Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии рассказали, что за три месяца выписали восемь протоколов за несанкционированную торговлю у дома № 9 по улице Грибоедова, которые направили в административную комиссию Советского района для принятия мер административного воздействия.

В законе Рязанской области отмечается, что за торговлю вне мест, установленных органами власти, грозит предупреждение или штраф на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, на Грибоедова рязанцы засняли фургон с овощами и фруктами, который занял несколько парковочных мест. В мэрии сообщали о пяти штрафах на владельца фургона.