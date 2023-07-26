Роспотребнадзор взял пробы воздуха после возгорания серы в Рязанской области

Роспотребнадзор взял пробы воздуха после возгорания серы в Рязанской области. Об этом сообщила администрация города Сасово.

Содержание серы в воздухе после ликвидации возгорания не обнаружено.

Эвакуированные жители возвращаются домой, а сотрудники железнодорожных предприятий — на работу.

Напомним, возгорание вагонов с серой произошло утром 26 июля. В результате с вокзала и из близлежащих домов эвакуировали 119 человек. Пострадал сотрудник РЖД. Следователями устанавливаются обстоятельства задымления вагонов.