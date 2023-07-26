Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между Россией и Китаем «со дня на день»

Безвизовые турпоездки между Россией и Китаем запустят «со дня на день». Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он также отметил, что запуск безвизового туристического режима планируется и с Ираном.

«Мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сказал Решетников.