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Полицейские задержали рязанца за распространение и хранение конопли в особо крупном размере

Полицейские задержали рязанца за распространение и хранение конопли в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального

Оперативники узнали, что 34-летний рязанец периодически ездит в Спасский район, где культивирует коноплю. Мужчину задержали, а в доме в селе Троица провели обыски. В гараже полицейские нашли более 1 килограмма марихуаны.

Выяснилось, что мужчина выращивал коноплю в лесопосадке в полутора километрах от села. В ходе поиска на участке местности полицейские обнаружили делянку, на которой росли 49 кустов конопли.

Полицейские также обыскали квартиру, где мужчина проживал, выращивал рассаду конопли и изготавливал наркотики. В ней обнаружили 15 граммов марихуаны, емкость с 88 граммами гашишного масла и 33 молодых растения конопли, которые рязанец готовил для высадки в открытый грунт.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.