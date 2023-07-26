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Мосгорсуд оставил Фурфурака под домашним арестом до 19 августа

Мосгорсуд оставил начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака под домашним арестом до 19 августа. Об этом РЗН. инфо сообщили в суде.

27 марта дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. В июне в Мещанском районном суде продлили срок содеражания под домашним арестом Юрию Фурфураку до 19 августа. Начальник управления благоустройства Рязани подал апелляцию на решение суда о продлении домашнего ареста.

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию и оставил решение Мещанского районного суда в силе.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных уборочных машин за 63 миллиона рублей.

14 февраля рязанской областной суд отправил Юрия Фурфурака под домашний арест.