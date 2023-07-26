Мордовец угнал грузовик с пилорамы, чтобы доехать до Рязанской области

Мордовец угнал грузовик с пилорамы, чтобы доехать до Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике Мордовия.

В полицию обратился предприниматель, который сообщил о пропаже «Урала-4320» с территории пилорамы.

Оперативники установили личность подозреваемого и нашли автомобиль в Рязанской области. При этом из салона грузовика пропали ПТС, договор купли-продажи и свидетельство о регистрации ТС.

Полиция установила, что проходя мимо пилорамы, подозреваемый заметил грузовой автомобиль, дверь которого была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил угнать его, чтобы доехать до города Сасово, где он пересел на электричку, на которой отправился в Москву. По пути мужчин выкинул из бардачка документы на машину. Позднее он вернулся в Мордовию, и его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.