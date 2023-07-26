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Малков поручил оказать необходимую помощь жителям, эвакуированным из-за пожара на вокзале в Сасове

Павел Малков поручил оказать необходимую помощь жителям, эвакуированным из зоны происшествия на железнодорожной станции Сасово. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Жителям, эвакуированным из близлежащих домов, Павел Малков поручил оказать всю необходимую поддержку, в том числе при необходимости — медицинскую помощь. Администрацией города Сасово организованы соответствующие мероприятия совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерством здравоохранения региона.

По информации регионального МЧС, из зоны пожара на железнодорожной станции города Сасово, который произошел утром 26 июля, эвакуировано 119 человек. Из них два человека с ограниченными возможностями здоровья. Большинство людей размещены в местной школе.

Пожар на площади 80 кв метров ликвидирован. В тушении участвовало 13 человек, привлекалось 5 единицы техники и пожарный поезд. Для обеспечения безопасности на время тушения проводилась эвакуация людей из вокзала и привокзальной площади. Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте происшествия лаборатория Роспотребнадзора произвела замер ПДК.