Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном кубке губернатора в Рязани

Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном кубке губернатора в Рязани. Об этом сообщает издание 7info.

Чемпион Высшей лиги КВН 2022 года «Доктор Хаусс» станет хедлайнером музыкального Кубка губернатора «Поющий Косопуз — 2023», который пройдет 25 августа в Зеленом театре ЦПКиО Рязани.

Хедлайнера фестиваля выбрали рязанцы, которые проходили опросы в соцсетях и на площадке сайта 7info. Финалистами опроса стали команды: «Имени меня», «Чернокнижник» и «Доктор Хаусс». Оргкомитет фестиваля выбрал квнщиков из Белоруссии.

Информационную поддержку фестивалю «Поющий Косопуз — 2023» оказывают информационные агентства «7 инфо» и «РЗН. инфо».

Возрастное ограничение 12+.