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Фигуранты дела о покушении на Соловьева орудовали в Рязанской области

Фигуранты дела о покушении на Соловьева орудовали в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, фигуранты дела причастны к четырем террористическим актам. Они поджигали военные комиссариаты, уничтожили четыре автомобиля и одно домовладение. Мужчины действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях.

Обвиняемые изготавливали огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений.

Напомним, в апреле прошлого года силовики задержали шестерых подозреваемых в покушении на убийство Владимира Соловьева.