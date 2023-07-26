«Единая Россия» подвела итоги работы в Госдуме по развитию образования и школьной медицины

Как сообщает сайт «Единой России», партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета

Работу фракции «Единой России» в государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента", — подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

«Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из „подвешенного состояния“ и не ждать годами соответствующих судебных решений», — пояснил он.

Отмечается, что также были введены дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе, срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Также были приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. На этой неделе партии предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь.

Приоритетной задачей «Единой России» оставалось исполнение народной программы партии.

«Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», — напомнил Андрей Турчак.

Он добавил, что до конца сессии Госдума рассмотрит законопроект «Единой России» об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

«С просьбой решить этот вопрос в партию неоднократно обращались родители, НКО. Принятие и реализация закона станут еще одним шагом в развитии доступной среды для

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

«Ко второму чтению готовится законопроект о занятости — он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Законодательно закрепить это понятие дал поручение президент на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки», — сказал он.

Отмечается, что при поддержке «Единой России» создана единая цифровая платформа в социальной сфере — она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки.

Также изменились критерии признания семей нуждающимися — теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства. Большая работа проделана в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

«В сфере науки и высшей школы создана единая площадка, позволяющая каждому абитуриенту на открытой конкурсной основе независимо от места проживания поступить в вуз по целевому направлению с последующей гарантией рабочего места», — отметил Владимир Василев.

Также принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Васильев отметил, что в весеннюю сессию «Единая Россия» защитила права потребителей финансовых услуг.

«Принят закон, обязывающий банки прописывать полную стоимость кредита в договоре максимально крупным шрифтом. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию», — сказал депутат.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, продолжила развитие сферы образования, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Были приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в интернете — призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Все, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул секретарь Генсовета.