Из-за пожара на вокзале в Рязанской области эвакуировали жителей близлежащих домов

Из-за пожара на вокзале в Рязанской области эвакуировали жителей близлежащих домов. Об этом сообщили в администрации Сасова.

«Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован, берутся пробы воздуха. На месте работают все службы и руководители города, правоохранительных органов. Ситуация под контролем.», -- сообщили в администрации.

Напомним, пожар произошел утром в среду, 26 июля. На железнодорожном вокзале в Сасове загорелись вагоны с серой.

Ранее возгорание серы на вокзале прокомментировали в МЖД.