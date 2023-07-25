В Татарстане пенсионерка разрезала восьмилетней внучке лицо электропилой

В Татарстане пенсионерка разрезала восьмилетней внучке лицо электропилой. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 23 июля на территории одного из СНТ в Лаишевском районе. Бабушка с внучкой пилили дрова электрической цепной пилой. Девочкастояла с противоположной от бабушки стороны и придерживала полено.

В какой-то момент пила случайно соскочила лезвием прямо в лицо ребенка.

У ребенка разрезана переносица, во многих местах повреждена кожа и мышцы лица, а также сломаны кости носа и глазная орбита.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».