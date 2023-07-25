В Ставропольском крае в ДТП погиб двухмесячный ребенок

В Ставропольском крае в ДТП погиб двухмесячный ребенок. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ставрополье».

Инцидент произошел на трассе «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». По предварительным данным, водитель «двенадцатой» ехал на большой скорости. Он зацепил обочину, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Двухмесячная девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее родители госпитализированы.

Установлено, что ребенок в момент ДТП находился в детском автокресле.

Отмечается, что за рулем находился 20-летний водитель. Права он получил всего месяц назад. По данным издания, мужчина за это время уже 13 раз нарушил безопасный скоростной режим.

Проводится проверка.

Фото: ГТРК «Ставрополье»