В Ставропольском крае в ДТП погиб двухмесячный ребенок
В Ставропольском крае в ДТП погиб двухмесячный ребенок. Об этом
Инцидент произошел на трассе «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». По предварительным данным, водитель «двенадцатой» ехал на большой скорости. Он зацепил обочину, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся.
Двухмесячная девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее родители госпитализированы.
Установлено, что ребенок в момент ДТП находился в детском автокресле.
Отмечается, что за рулем находился 20-летний водитель. Права он получил всего месяц назад. По данным издания, мужчина за это время уже 13 раз нарушил безопасный скоростной режим.
Проводится проверка.
Фото: ГТРК «Ставрополье»