В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мигранта, укравшего алкогольные напитки из магазина

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мигранта, укравшего алкогольные напитки из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования, росгвардейцы заметили, как из супермаркета на площади Театральной выбежал человек с бутылками алкоголя в руках и попытался скрыться. Сотрудница магазина выбежала вслед за ним, пытаясь его остановить.

Увидев росгвардейцев, мужчина начал выбрасывать в разные стороны алкоголь. Оперативники задержали мужчину.

Выяснилось, что 34-летний мигрант взял в супермаркете несколько бутылок алкогольных напитков и, не заплатив за них, направился к выходу.

Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.