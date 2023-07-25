В Рязани перенесли срок окончания ремонта рухнувшего ограждения у бывшего «Посинаута»

В Рязани перенесли срок окончания ремонта рухнувшего ограждения у бывшего ТЦ «Полсинаут». Об этом во вторник, 25 июля, на комитете по бюджету сообщил представитель управления капитального строительства.

Как отметил представитель управления, работы планируется завершить к ноябрю.

Напомним, в марте 2023 года публиковался тендер на сайте госзакупок, в котором отмечалось, что работы по ремонту ограждения у «Полсинаута» будут выполнены до 25 августа.