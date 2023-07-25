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В Рязани хотят запустить движение по улице Павлова около музея на постоянной основе

В Рязани хотят запустить движение по улице Павлова на постоянной основе. Об этом стало известно во вторник, 25 июля на заседании правительства.

И.о. Мэра Рязани Виталий Артемов заявил, что движение по улице Павлова со стороны улицы Семинарской открыли по просьбе жителей (ранее там располагался тупик) на время ремонта теплотрассы.

«Вообще Павлова у нас была непроезжая, но сейчас в последнее время очень много обращений граждан о том, чтобы сделать ее проезжей. Мы вместе с ГИБДД и музеем [усадьба академика Ивана Павлова] будем отрабатывать этот вопрос. И после ремонта теплотрассы будем определять целесообразность», — отметил Артемов.

Губернатор Павел Малков заявил, что есть аргументы есть «за» и «против» сделать улицу, как пешеходной, так и проезжей. Глава региона предложил обсудить этот вопрос с общественностью.

«В любом случае ее нужно благоустраивать», — заключил Малков.