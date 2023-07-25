В России предложили создать единый набор школьных товаров и принадлежностей

В России предложили создать единый набор школьных товаров и принадлежностей. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

Как пояснил автор инициативы, в последние годы в стране не утихают дискуссии о росте стоимости минимального набора, необходимого для сборов школьника к началу учебного года.

Он отметил, что в июле 2023 года медианная цена школьного набора на 7% в сравнении с прошлым годом и составила 13,4 тысяч рублей.

«Безусловно, школьный набор для первоклассника значительно дороже, чем набор для ученика шестого — восьмого класса. А в ряде регионов траты на ребёнка перед Днём знаний могут быть сопоставимы со средней месячной зарплатой», — сказал собеседник издания.

По словам Ветрова, общая задача состоит в обеспечении лучших условий для получения знаний подрастающим поколениям.

«Прошу Вас оценить идею создания социально-важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Другими словами, в каждом регионе должен появиться унифицированный „народный школьный набор“, стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела, доступного любой семье со средним доходом», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, продажу таких наборов можно было бы организовать силами социально ориентированного бизнеса на базе самих школ в период подготовки к новому учебному году.

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